Riprendono i lavori sulla Corsarola | modifiche alla viabilità fino a metà maggio

A Bergamo, i lavori sulla Corsarola riprendono dal 13 gennaio al 16 maggio 2026, con sospensione durante le festività pasquali. Le opere riguardano il secondo lotto di riqualificazione di via Colleoni e piazza Vecchia, prevedendo il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione dei sottoservizi deteriorati. La modifica alla viabilità sarà in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista per metà maggio.

Bergamo. Dopo la pausa delle feste natalizie, a partire dal 13 gennaio e fino al 16 maggio 2026 – con una sospensione del cantiere durante le festività pasquali -, riprenderanno i lavori del 2° lotto del progetto di riqualificazione di via Colleoni e piazza Vecchia con il rifacimento della pavimentazione in materiale lapideo, previa sostituzione dei sottoservizi ammalorati esistenti (acqua e gas in particolare). Per garantire la sicurezza del cantiere e della circolazione, saranno attuate temporanee modifiche alla viabilità. Di seguito i provvedimenti: – In via Salvecchio, nel tratto compreso tra il civico 2 e via Colleoni, in piazza Mascheroni sul lato opposto al civico 1 e in piazza Mercato del Fieno lungo il lato adiacente a via San Lorenzo, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, salvo mezzi per caricoscarico merci (max 60 minuti); – in piazza Vecchia, realizzazione di un’area di cantiere; – in via Colleoni, nel tratto compreso tra via Salvecchio e vicolo Aquila Nera, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, eccetto mezzi di cantiere; – in via Colleoni, nel tratto compreso tra via Rivola e vicolo Aquila Nera, divieto di transito eccetto mezzi di cantiere; – In via Salvecchio in corrispondenza dell’intersezione con via Colleoni, obbligo di svolta a sinistra ad eccezione dei residenti frontisti; – In vicolo Ghiacciaia, in corrispondenza dell’intersezione con via Colleoni, obbligo di proseguire diritto, verso via Tassis; – in via Gombito, nel tratto compreso tra vicolo Aquila Nera e via Mario Lupo, istituzione del doppio senso di circolazione, con obbligo e entrata e uscita verso via San Lorenzo; – in vicolo Aquila Nera in corrispondenza dell’intersezione con piazza vecchia, obbligo di svolta a sinistra; – in via Rivola in prossimità dell’intersezione con via Colleoni, strada a fondo chiuso; – in via Rivola, istituzione doppio senso di circolazione con obbligo e entrata e uscita verso via San Lorenzo; – in via Mario Lupo e piazza Reginaldo Giuliani in prossimità di via Mario Lupo, divieto di sosta permanente con rimozione forzata e istituzione doppio senso di circolazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Al via i lavori sulla Statale: ci saranno modifiche alla viabilità

Leggi anche: Lavori Hera sulla rete dell’acquedotto in via Destra del Porto, modifiche alla viabilità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Autostrade, dopo le feste riprendono gli interventi su tutta la rete: i lavori previsti - I cantieri verranno poi alleggeriti nuovamente nel periodo pasquale, primaverile ed estivo: l’obiettivo di Aspi è concentrare i lavori più impattanti nei mesi a minore intensità di traffico ... genovatoday.it