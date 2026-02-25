L' ultima pizzica fa tappa al Teatro Impero | gran finale per lo spettacolo di Castrignanò

BRINDISI - Domenica 1° marzo, alle ore 21:00, il Teatro Impero di Brindisi accoglierà l'epilogo de "L'ultima pizzica", lo spettacolo che ha conquistato il pubblico salentino nelle ultime settimane. La produzione della compagnia Ghèfiura, diretta da Alessandro Garofalo e impreziosita dalla partecipazione straordinaria di Antonio Castrignanò, conclude così il suo percorso iniziato il 2 febbraio al teatro Apollo di Lecce e proseguito il 20 febbraio al Teatro Cavallino Bianco di Galatina. Lo spettacolo si apre con la proiezione di un cortometraggio che introduce la narrazione dal vivo, dove la pizzica, ritmo ancestrale del Salento, diventa protagonista attraverso la storia del giovane Pino, che trova nel tamburo il modo di "coprire il rumore dei pensieri", insegnamento prezioso che trasmetterà poi a suo nipote Francesco. La trama si sviluppa attorno alle figure di Nina e Angelo, emblemi dell'incontro tra Nord e Sud Italia, due realtà storicamente distanti che trovano nell'amore, "allu focu d'amore", la loro sintesi perfetta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

