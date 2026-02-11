Il gran finale di Scaroni | vince l' ultima tappa e si prende il Tour of Oman

Il ciclista bresciano di XDS-Astana ha concluso il Tour of Oman con una vittoria nella tappa finale. Ha spinto forte sulla Green Mountain, mantenendo il vantaggio sugli avversari e salendo sul gradino più alto del podio. La sua prestazione ha chiuso in bellezza una corsa che aveva già dimostrato di essere in grande forma. Con questa vittoria, Scaroni si conferma tra i corridori più in forma del momento.

Christian Scaroni conferma di aver cominciato davvero con il piede giusto il 2026. Già vincitore di una corsa di un giorno in Spagna a gennaio, il 28enne bresciano della XDS-Astana ha firmato l’ultima tappa del Tour of Oman, imponendosi in salita sulla Green Mountain con 3” di margine sul compagno di squadra Christian Rodriguez (Spagna) e 6” sull’australiano Luke Plapp (Jayco). E grazie a questo successo Scaroni – l’anno scorso 4° agli Europei e unico vincitore di tappa italiano al Giro, a San Valentino Brentonico – ha fatto sua anche la classifica finale, con 24” di margine su Christian Rodriguez e 44” su Adam Yates. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il gran finale di Scaroni: vince l'ultima tappa e si prende il Tour of Oman Approfondimenti su Tour of Oman Tour Down Under 2026 femminile: Ruegg si prende l’ultima tappa e si concede il bis, top 20 per Viglia e Magnaldi Il Tour Down Under femminile 2026 si è concluso con la vittoria di Noemi Rüegg, che ha conquistato l’ultima tappa per il secondo anno consecutivo. Tour Of Oman 2026: Veistroffer vince in fuga la seconda tappa, quinto Ulissi Baptiste Veistroffer ha vinto in fuga la seconda tappa del Tour of Oman. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Tour of Oman Argomenti discussi: Ligabue, il gran finale di Certe Notti 2026 arriva a Messina. Live il 14 ottobre al PalaRescifina; Gran finale per La Sgrignarèla: a San Valentino si ride e si aiuta con il teatro dialettale; Zelig 30: il gran finale; EURO 2026, gran finale all'italiana: Manzione per Portogallo-Spagna. E c'è Chiara Perona per il bronzo tra Francia e Croazia. Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Finale bronzo curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingOggi martedì 10 febbraio si conclude il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026: sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo si assegneranno le ... oasport.it Diretta/ Italia Gran Bretagna curling (risultato finale 5-3): è medaglia di bronzo! (Olimpiadi 2026)Diretta Italia Gran Bretagna curling Olimpiadi 2026, risultato finale 5-3: medaglia di bronzo per Amos Mosaner e Stefania Constantini. ilsussidiario.net Il Pedale nel Cuore. . Tour of Oman con un grande Christian Scaroni. 1 MAURO SCHMID 97 TEAM JAYCO ALULA 04h 13' 17'' - B : 10'' - 2 CHRISTIAN SCARONI 67 XDS ASTANA TEAM 04h 13' 17'' - B : 6'' - 3 MARTIN TJØTTA 131 UNO-X MOBILITY 04h 13' 2 - facebook.com facebook Tour of Oman 2026, Mauro Schmid conquista la Eastern Mountain davanti a Christian Scaroni – 10° Diego Ulissi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.