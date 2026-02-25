Luisa Teruzzi | I miei fondali dipinti pensati per dare magia

Luisa Teruzzi ha creato fondali scenografici per un evento musicale, motivata dalla voglia di portare magia nel pubblico. La sua passione per l’arte e l’illuminazione si traduce in decorazioni che trasformano gli ambienti, come dimostra il lavoro realizzato per i tarocchi di Sanremo. Ogni scena nasce dall’intento di catturare l’immaginazione degli spettatori e di rendere speciale ogni spettacolo. La sua esperienza si nota nelle dettagliate composizioni che realizza con cura.

In questo scenario colorato e apparentemente caotico, si sviluppa Fondali Scenografici, l’attività di Luisa Teruzzi che progetta e realizza scenografie per servizi fotografici e film. Qui si noleggiano fondali dipinti a mano, fondali metallici, di lino, di velluto, rasi e pellicce. Luisa Teruzzi, dopo aver lavorato presso il Teatro Alla Scala sotto la direzione del light-designer del teatro, Gianni Notari, ed essere diventata l’assistente dello scenografo Luigi Camarilla, decide, nel 1996 di aprire la sua attività. Comincia cosi la sua collaborazione con fotografi, case di produzione, case di moda e redazioni, italiani e stranieri: Peter Lindbergh, Giovanni Gastel, Fabrizio Ferri, Albert Watson, Armani, Versace, Ferrè, Pignatelli, Condè Nast, sono solo alcuni dei tantissimi nomi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

