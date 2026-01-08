Finalmente in tv La preside con Luisa Ranieri | Eugenia Carfora è meravigliosa Si mette contro tutti per dare opportunità ai suoi allievi

Da oggi in tv, La preside con Luisa Ranieri, racconta la dedizione di Eugenia Carfora, un’educatrice che si impegna con pazienza per offrire opportunità ai suoi studenti. La serie mette in luce l’importanza della costanza e della passione nel percorso educativo, evidenziando come il successo richieda tempo e impegno, proprio come la crescita di un figlio. Un ritratto sobrio e autentico del mondo scolastico.

"Ci vuole pazienza nella scuola. I risultati non si hanno in un anno, perché la scuola è pazienza. È come il piacere di crescere un figlio. Il mio motto? Tutti a scuola" è chiara la dichiarazione di intenti di Eugenia Carfora la preside di frontiera che ha rivoluzionato il sistema scolastico a.

