Luis Henrique a Sky | Oggi è mancato il gol e la fortuna Adesso alzare la testa per vincere lo scudetto ma nei prossimi anni…

Luis Henrique, giocatore dell’Inter, attribuisce la sconfitta contro il Bodo Glimt alla mancanza di fortuna e ai troppi errori sotto porta. Ha sottolineato la necessità di reagire e di concentrarsi sulla vittoria dello scudetto, nonostante le difficoltà attuali. L’esterno brasiliano ha anche parlato degli obiettivi futuri, puntando a migliorare le prestazioni e a ritrovare la fiducia. La squadra si prepara ora a una sfida importante in campionato.

Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Bodo Glimt, l’esterno nerazzurro Luis Henrique ha commentato così il KO per 1 a 2 rimediato nel playoff di ritorno di Champions League, che condanna i meneghini all’eliminazione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. COSA E’ MANCATO? – « Penso che oggi abbiamo provato a fare di tutto, è mancato il gol. Non abbiamo avuto fortuna oggi. E’ una squadra forte, che lo sta facendo vedere a tutti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter, Luis Henrique: Oggi è mancato soltanto il gol, siamo stati anche sfortunatiLuis Henrique, esterno brasiliano dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport al termine del playoff di ritorno perso in casa col Bodo/Glimt:. tuttomercatoweb.com

Inter, aumenta la fiducia per Luis Henrique. Le news di calciomercatoL'Inter si avvicina a Luis Henrique. Dopo il forte interesse manifestato per il 23enne brasiliano, esterno che giocherebbe in fascia con una vocazione più offensiva, i nerazzurri hanno registrato la ... sport.sky.it

62’ Dentro Diouf, Bonny e Sucic. Fuori Luis Henrique, Zielinski e Frattesi #InterBodo 0-1 #UCL #ForzaInter x.com

INTER-BODO, LA FORMAZIONE UFFICIALE Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco, Thuram, Esposito - facebook.com facebook