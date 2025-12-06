Gol Lautaro il Toro sblocca Inter Como ma 3 4 del merito è dell’assist di Luis Henrique!

di Giuseppe Colicchia Gol Lautaro, il Toro sblocca Inter Como ma 34 del merito è dell’assist di Luis Henrique! Prima giocata di spessore del brasiliano. L’Inter parte forte e sblocca il match contro il Como dopo appena dieci minuti di gioco. Lautaro Martinez, capitano e trascinatore dei nerazzurri, firma l’1-0 finalizzando un’azione corale da manuale che mette subito in difficoltà la squadra di Cesc Fabregas. L’approccio della Beneamata è feroce: pressing alto e forsennato unito a un’uscita palla al piede pulita e organizzata, con un’impostazione difensiva a quattro che elude la pressione lariana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Lautaro, il Toro sblocca Inter Como ma 3/4 del merito è dell’assist di Luis Henrique!

