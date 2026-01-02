un viaggio tra arte e poesia emanuela presepi presenta il volume il respiro della vita

In contemporanea alla mostra “Il Suono dell'Anima” di Emanuela Presepi, allestita a Cesena al Caffè della Malatestiana, l'artista presenta il suo nuovo libro “Il Respiro della Vita”. L'incontro si terrà alla Biblioteca malatestiana il 17 gennaio alle ore 16. Nell'opera, Presepi accompagna il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

