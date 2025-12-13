La Fondazione Magna Grecia presenta il volume Arborum meridies viaggio fra gli alberi monumentali della Sicilia
Palermo ospita la presentazione di "Arborum Meridies. Viaggio fra gli alberi monumentali della Sicilia", il volume realizzato dalla Fondazione Magna Grecia che racconta il patrimonio arboreo monumentale dell’Isola come archivio vivente di storia, identità e relazione tra uomo e natura. Palermotoday.it
Fondazione Magna Grecia presenta a New York “Agrigento Capitale Cultura” - NEW YORK (ITALPRESS) – La Fondazione Magna Grecia ha presentato all’Istituto Italiano di Cultura di New York “Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025”. iltempo.it
Oggi alle 16.00 andrà in onda la nuova puntata di “Radar” (Urania TV) condotta da Gaia De Scalzi, con la Sen. Annamaria Parente, Direttrice dell’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta, l'On. Tiziana Nisini, Vicepresidente della C - facebook.com facebook
Fondazione Magna Grecia presenta il report ‘Cyber organized crime-le mafie nel cyberspace’