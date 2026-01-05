Donna trovata morta in un parco a Roma | aveva 70 anni disposta autopsia

Una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita in un parco di Roma. Al momento, non sono stati riscontrati segni di violenza, ma le autorità hanno deciso di disporre un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono in corso per ricostruire le circostanze della vicenda.

Il corpo di una donna di circa 70 anni trovato in un parco a Roma. Nessun segno di violenza, ma l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Donna di 69 anni trovata morta in garage a Roma: disposta l’autopsia, i sospetti degli investigatori Leggi anche: Luna Falchi trovata morta in casa dalla mamma: aveva 26 anni. Disposta l’autopsia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, ecchimosi su viso e collo: si…; Femminicidio al Parco Nord, la fuga e il salto nel vuoto dalle terrazze del Duomo; Donna di 70 anni trovata morta in strada, l'allarme lanciato dai vicini di casa. Il mistero di Liliana Resinovich, la donna che è morta due volte - Quattro anni fa, nel pomeriggio, i vigili del fuoco scoprirono il corpo nel parco dell’ex manicomio di Trieste. quotidiano.net

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa - Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco ... rtl.it

Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza - Le telecamere del condominio avrebbero ripreso un uomo e una donna entrare a notte fonda e solo l'uomo uscire poco più tardi. ilfattoquotidiano.it

La donna è stata trovata senza vita il 2 gennaio nella stanza di un albergo - facebook.com facebook

#Torino, una donna trovata senza vita: ipotesi #monossido di #carbonio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.