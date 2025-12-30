Luna Falchi trovata morta in casa dalla mamma | aveva 26 anni Disposta l’autopsia

A Siena, una giovane donna di 26 anni, Luna Falchi, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Bernardo Tolomei. La notizia ha suscitato grande tristezza nella comunità. Le autorità hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia e i conoscenti sono sotto shock di fronte a questa perdita improvvisa e inattesa.

Una mattina silenziosa è stata sconvolta dalla tragedia a Siena, dove è stata ritrovata senza vita Luna Falchi, 26 anni, nel suo appartamento di via Bernardo Tolomei. La giovane è stata scoperta dalla madre, entrata in casa poco prima delle 11 dopo giorni di assenza di notizie da parte della figlia. Secondo le prime informazioni, Luna viveva da alcuni mesi nell'alloggio situato al piano del porticato della zona. La notizia della sua morte ha subito suscitato profondo sgomento tra vicini e conoscenti. Diplomata all' Istituto Caselli, Luna lavorava in una pizzeria della città e nutriva una grande passione per gli animali.

