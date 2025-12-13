Conte l’ha chiesto direttamente a De Laurentiis | vuole lui per il centrocampo!

Il Napoli manifesta il suo interesse per Lorenzo Pellegrini, puntando a rafforzare il centrocampo. Conte ha discusso direttamente con De Laurentiis, esprimendo la volontà di includere il giocatore nella rosa. L'attenzione si concentra sulle strategie di mercato e sulle opportunità di rafforzamento per la squadra partenopea.

Il Napoli continua a guardare con attenzione al futuro e lo fa puntando dritto su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è finito nel mirino azzurro per volontà diretta di Antonio Conte, che lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo. Pellegrini – Napoli, trattativa viva: lo chiede Conte. Antonio Conte ha chiesto un nome su tutti per il centrocampo: quello di Lorenzo Pellegrini, che il tecnico apprezza da tempo. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, l’allenatore avrebbe espresso chiaramente il desiderio di avere Lorenzo a disposizione, inserendolo tra le priorità per il mercato di gennaio. Spazionapoli.it

