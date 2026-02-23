Luchè ha iniziato alla grande la sua avventura al Festival di Sanremo 2026

Luchè ha attirato l’attenzione al Festival di Sanremo 2026 per il suo abbigliamento impeccabile. La causa è stata la sua scelta di un look ricco di dettagli, tra cui un dolcevita in seta e cashmere e pantaloni a quadri con perline scintillanti. Sul Green Carpet, ha sfoggiato anche un soprabito sartoriale in stile kimono e stivaletti di marca. La sua presenza ha subito creato interesse tra i presenti, mentre si prepara a salire sul palco.

Per la sua prima volta in gara a Sanremo 2026, Luchè ha voluto fare le cose in grande. Nella serata che anticipa l’inizio del Festival, l’artista napoletano si è presentato sul Green Carpet con un look Louis Vuitton composto da un dolcevita in misto seta e cashmere, pantaloni cargo con motivo a quadri e perline scintillanti ricamate in tessuto principe di Galles, un soprabito sartoriale monopetto in stile kimono in lana e mohair con bottoni a forma di fiore di sakura in origami rosa, una cintura con catenella Rockabilly e stivaletti Chelsea LV Oxford in pelle. "Eni Carpet" Inaugural Red Carpet - 76th Sanremo Music Festival 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Eddie Brock a Sanremo 2026: «Arrivo al Festival un fallimento alla volta. Eurovision? Non andrei: per me sarebbe un passo troppo grande e la Palestina merita attenzione»Eddie Brock ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2026, spiegando che il suo obiettivo è affrontare ogni sfida un passo alla volta.

Luché a Sanremo 2026: l’icona del rap italiano tra i favoriti del FestivalLuché, nome d'arte di Luca Imprudente, ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026 portando il brano

Chiello presenta il suo pezzo per il prossimo Festival di Sanremo 2026

