Luca Ward | Istituzioni assenti ho brevettato la mia voce contro IA

Luca Ward ha deciso di brevettare la sua voce per proteggersi dall’uso non autorizzato dell’Intelligenza Artificiale. La causa nasce dalla mancanza di tutela da parte delle istituzioni, che non intervengono contro le imitazioni digitali. L’attore sottolinea come questa minaccia rischi di compromettere il suo lavoro e la sua identità artistica. La sua scelta mira a difendere i diritti sui propri contenuti vocali in un mondo digitale in rapido cambiamento.

Roma, 24 feb. (askanews) – “Purtroppo le istituzioni non ci tutelano. Il singolo sente che la propria arte è minacciata dall’Intelligenza Artificiale. Mancando delle leggi a nostra protezione, l’unico modo è muoversi in autonomia. Per questo ho scelto di brevettare la mia voce. Ho preso ispirazione dal modello americano, da quello che stanno facendo molti attori a Hollywood. Ci sono leggi internazionali che lo consentono. Dobbiamo dare un segnale forte per difenderci, non solo nel nostro settore, ma in moltissime altre professioni”: è quanto denuncia Luca Ward, che ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

