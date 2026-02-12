Nuovo colpo al Louvre truffa milionaria con biglietti rincarati anche a Versailles

La procura di Parigi ha aperto un’indagine su una truffa milionaria che coinvolge i biglietti dei due musei più famosi di Francia. Secondo quanto emerge, sono stati venduti biglietti “rincarati” e falsificati, colpendo sia il Louvre che Versailles. La scoperta ha portato all’arresto di alcune persone e ha sollevato il problema della sicurezza degli acquisti online per i visitatori. La vicenda sta facendo discutere gli appassionati di arte e cultura in tutta Europa.

Oltre 10 milioni di euro il danno, 9 le persone fermate. Le autorità sospettano che il gruppo falsificasse biglietti, li riutilizzasse più volte per persone diverse o ne rivendesse alcuni a prezzi maggiorati La procura di Parigi ha svelato un’inchiesta che scuote due dei simboli culturali più noti di Francia: il museo del Louvre e la reggia di Versailles. Nove persone sono state fermate martedì con l’accusa di aver organizzato una complessa truffa legata alla vendita dei biglietti d’ingresso e delle visite guidate, causando alle istituzioni un danno stimato in oltre 10 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di una rete illegale attiva da mesi, capace di generare ricavi occulti sfruttando canali di vendita paralleli e passaggi interni.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Louvre Versailles Louvre, maxi truffa sulla vendita dei biglietti: 9 arresti. “Danni per 10 milioni” A Parigi, la polizia ha arrestato nove persone coinvolte in una grande truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles. Truffa milionaria all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, arresti anche in Bergamasca Un'indagine della polizia ha portato all'arresto di persone coinvolte in una truffa milionaria legata all’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Louvre Versailles Argomenti discussi: Colpo al Louvre, la corona dell’imperatrice Eugenia potrà tornare al suo splendore; La corona di Eugénie torna al Louvre e diventa il simbolo della rinascita del Louvre dopo il colpo del secolo: mancano solo 10 diamanti (su 1.354); Ragusa, il colpo in banca finisce male: i banditi lasciano la cassaforte (con 60mila euro) nei campi; Bridgerton: le stagioni 5 e 6 vedranno protagoniste due donne. La promessa di Macron: I gioielli rubati al Louvre saranno recuperati e tutti i ladri arrestatiRoma, 8 novembre 2025 – I gioielli saranno recuperati e saranno arrestati e processati tutti i ladri che hanno partecipato al clamoroso furto al Louvre. In una dichiarazione a metà tra ... quotidiano.net Colpo al Louvre: 7 minuti per un furto che ha affascinato tutto il mondoVenerdì mattina, un uomo stava guidando il suo camion dotato di una macchina per la raccolta delle ciliegie verso la città di Louvres, nella Val-d'Oise, a circa quaranta chilometri a nord-est di ... vanityfair.it Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’eredità di Marella Agnelli - facebook.com facebook Nuovo colpo di testa. Cambio di colore radicale per la top inglese, che debutta con uno shag color castano cioccolato x.com

