Dal Versailles a Schönbrunn capolavori in mostra alla Reggia di Caserta

Sabato 20 dicembre, la Reggia di Caserta ospiterà una giornata dedicata all’arte, alla storia e allo spettacolo, con l’esposizione di capolavori provenienti da rinomate regge europee come Versailles e Schönbrunn. Un’occasione unica per immergersi in un percorso culturale che celebra il patrimonio artistico e architettonico di queste prestigiose residenze.

Sabato 20 dicembre la Reggia di Caserta si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dell’arte, della storia e dello spettacolo. È il “giorno delle Regine”, con l’apertura straordinaria fino alle ore 23 della grande mostra internazionale “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli. Casertanews.it

Puoi usare la ricerca per visualizzare altre notizie e contenuti video sullo stesso argomento, così da seguire eventuali aggiornamenti.