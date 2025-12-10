Lorenzo Musetti coinvolto in un’esibizione a Las Vegas nel 2026 | tante le stelle del tennis presenti

Lorenzo Musetti partecipa a un’esibizione a Las Vegas nel 2026, un evento che ha attirato numerose stelle del tennis internazionale. Il calendario tennistico si amplia con un crescente numero di esibizioni, oltre ai tornei ufficiali, riflettendo l’interesse crescente per questo tipo di manifestazioni nel panorama globale.

Il calendario del tennis mondiale è sempre più congestionato. Oltre ai tanti tornei che si sviluppano praticamente tutti l’anno, le esibizioni sono in numero crescente. Eventi che mettono in palio prize-money importanti, che fanno gola ai tennisti. A questo proposito, il 1° marzo del 2026 si terrà un evento particolare a Las Vegas. Si parla dell’ MGM Slam, un’esibizione prevista alla T-Mobile Arena nella settimana che precede il Masters1000 di Indian Wells. Il torneo, presentato da Capital One e sostenuto da MGM Resorts, vedrà ai nastri di partenza tanti tennisti di valore: Taylor Fritz, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Joao Fonseca, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Gaël Monfils saranno i protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

