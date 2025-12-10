Lorenzo Musetti coinvolto in un’esibizione a Las Vegas nel 2026 | tante le stelle del tennis presenti
Lorenzo Musetti partecipa a un’esibizione a Las Vegas nel 2026, un evento che ha attirato numerose stelle del tennis internazionale. Il calendario tennistico si amplia con un crescente numero di esibizioni, oltre ai tornei ufficiali, riflettendo l’interesse crescente per questo tipo di manifestazioni nel panorama globale.
Il calendario del tennis mondiale è sempre più congestionato. Oltre ai tanti tornei che si sviluppano praticamente tutti l’anno, le esibizioni sono in numero crescente. Eventi che mettono in palio prize-money importanti, che fanno gola ai tennisti. A questo proposito, il 1° marzo del 2026 si terrà un evento particolare a Las Vegas. Si parla dell’ MGM Slam, un’esibizione prevista alla T-Mobile Arena nella settimana che precede il Masters1000 di Indian Wells. Il torneo, presentato da Capital One e sostenuto da MGM Resorts, vedrà ai nastri di partenza tanti tennisti di valore: Taylor Fritz, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Joao Fonseca, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Gaël Monfils saranno i protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino, Carrara fa il tifo. Mamma Sabrina: “Non ce lo aspettavamo”
ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai
Lorenzo Musetti inizia con un successo non semplice il cammino nell’ATP di Chengdu
11 fra i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono già certi di avere un posto in tabellone all'Australian Open Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Jasmine Vai su X
11 fra i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono già certi di avere un posto in tabellone all'Australian Open Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Jasmine - facebook.com Vai su Facebook
Musetti, il 2025 della maturità: risultati, futuro e consapevolezza - Per ripercorrere il 2025 di Lorenzo Musetti bisogna partire dalla fine, da quella serata di Torino che ha chiuso la stagione, una di quelle sere che non lasciano spazio a interpretazioni. Lo riporta ubitennis.com
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it