Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis | decisiva la partita con Rublev all'ATP Hong Kong

Lorenzo Musetti si appresta a disputare la semifinale dell’ATP Hong Kong contro Rublev, un match determinante per il suo percorso nel tennis professionistico. Con questa partita, il talento italiano ha l’opportunità di entrare per la prima volta tra i primi cinque giocatori del ranking mondiale, un traguardo importante per la sua carriera. La sfida rappresenta un passo fondamentale nel suo cammino verso la vetta del tennis internazionale.

Lorenzo Musetti è impegnato nel torneo ATP 250 di Hong Kong, dovrà sfidare in semifinale Rublev. Musetti è in lizza anche per entrare per la prima volta tra i top 5 del tennis mondiale. Sarebbe un traguardo storico per lui e per tutto il tennis italiano.

Atp Hong Kong 2026, Musetti vola in semifinale contro Rublev - 4 Coleman Wong (n°150 Atp) e centrare al torneo Atp Hong Kong 2026 la sua 25a semifinale ... lapresse.it

Lorenzo Musetti torna in campo a Hong Kong: la top 5 è nel mirino - ATP | L’azzurro, prima testa di serie nel primo '250' dell'anno, punta al titolo dopo tre anni e mezzo di digiuno e inizia da Hong Kong il suo 2026 (e la fatidica rincorsa a Alcaraz e Sinner) ... ubitennis.com

Lorenzo Musetti sorpassa Auger-Aliassime nel ranking ATP! Top5 ad un passo: le proiezioni a Hong Kong - x.com

Lorenzo Musetti, testa di serie n. 1 del torneo, affronterà venerdì 9 gennaio alle ore 6:30 l’idolo di casa Coleman Wong - facebook.com facebook

