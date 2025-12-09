Pavullo l' operetta Cin Ci Là compie un secolo e va in scena al Teatro Mac Mazzieri
La stagione 20252026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue giovedì prossimo 11 dicembre con la Compagnia Corrado Abbati che si esibisce in Cin Ci Là di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. È il titolo d’operetta più noto in Italia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
