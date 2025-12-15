‘Si guardavano come amanti’ | in aula nipote di Pierina Paganelli ricostruisce la sera dell’omicidio

Durante l'udienza, la nipote di Pierina Paganelli, Giorgia Saponi, ha ricostruito la sera dell'omicidio, descrivendo gli atteggiamenti tra i presenti. La testimonianza si concentra sui presunti moventi e sugli alibi familiari, evidenziando come i due si scambiassero sguardi intensi, paragonandoli a quelli di due amanti.

La testimonianza di Giorgia Saponi tra presunto movente e alibi familiari. «Si guardavano come persone complici, come due amanti». È una delle frasi più forti pronunciate in aula da Giorgia Saponi, nipote di Pierina Paganelli, nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Rimini per l’ omicidio della 78enne, uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Imputato è Louis Dassilva, vicino di casa della vittima. La giovane, chiamata a testimoniare dalla Procura, ha ricostruito i rapporti familiari e di vicinato nei mesi precedenti al delitto, soffermandosi in particolare sulla relazione sentimentale tra la madre Manuela Bianchi, nuora della vittima, e Dassilva. Notizieaudaci.it

