Dopo 11 anni resta irrisolto l' omicidio del boss Giuseppe Di Giacomo | assolto l' unico imputato

Dopo oltre un decennio, l’omicidio del boss Giuseppe Di Giacomo rimane irrisolto. L’unico imputato è stato assolto, lasciando aperte le domande su una delle vicende criminali più enigmatiche di Porta Nuova. Il delitto, avvenuto nel 2014 davanti agli occhi del figlio minore, continua a suscitare sconcerto e mistero, evidenziando le sfide della giustizia e le ombre ancora presenti sulla vicenda.

Dopo undici anni resta irrisolto l'omicidio del boss di Porta Nuova Giuseppe Di Giacomo, avvenuto in via Eugenio l'Emiro, alla Zisa, il 13 marzo del 2014, sotto gli occhi del figlio del mafioso, che allora era un bambino di appena 9 anni. Dopo oltre quattordici ore di camera di consiglio, intorno.

