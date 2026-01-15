Omicidio Nada Cella | condanna a 24 anni per Cecere 2 anni a Soracco

Il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Roma ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La sentenza include anche una condanna a due anni per Soracco. La vicenda giudiziaria si è conclsa con questa decisione, che definisce le responsabilità nel caso ancora sulla base delle prove presentate durante il processo.

Roma, 15 gennaio 2026 – È stata condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere, ex insegnante, imputata nel processo per la more di Nada Cella, la giovane segretaria massacrata il 6 maggio 1996 a Chiavari. La vittima era stata massacrata nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. I giudici della corte d'assise, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. La pm Gabriella Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere (difesa dagli avvocati Giovanni Roffo e Gabriella Martini) e quattro anni per Soracco (avvocato Andrea Vernazza). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

