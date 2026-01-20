Uffici di prossimità per servizi giudiziari la Regione investe oltre 2 milioni

La Regione ha annunciato un investimento superiore a 2 milioni di euro per l’apertura di uffici di prossimità dedicati ai servizi giudiziari. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi, consentendo ai cittadini di usufruire delle prestazioni senza dover raggiungere il Tribunale. Comuni e Unioni di Comuni sono invitati a manifestare interesse per l’attivazione di queste strutture, che migliorano la presenza territoriale di servizi pubblici essenziali.

La Regione invita i Comuni e le Unioni di Comuni a manifestare interesse per attivare nel proprio territorio un ufficio di prossimità, cioè quegli sportelli che rendono i servizi giudiziari direttamente accessibili sul territorio, senza bisogno di recarsi in Tribunale. L’invito è di tipo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Presentato il progetto della Regione "Sanità di prossimità – digitalizzazione dei servizi in multicanalità" “Uffici di Prossimità”: inaugurata la seconda sede a Montano AntiliaÈ stato inaugurato oggi a Montano Antilia il secondo ufficio di prossimità, nell’ambito del progetto regionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Scuole d’infanzia: iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 dal 13 gennaio; Gli studenti della scuola media di Borello popoleranno l’hub di piazza san Pietro; Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe per gli anziani.; Inaugurati i nuovi locali della Motorizzazione civile di Lecco. Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania - L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete istituzionale sempre più vicina, così il sindaco, Luciano Trivelli ... infocilento.it Montano Antilia: inaugurato il secondo Ufficio di prossimità della Campania - Si tratta di uno sportello pubblico pensato per avvicinare i servizi della giustizia ai cittadini, in particolare a quelli residenti nei piccoli centri e nelle aree interne ... infocilento.it Rete 7 - Canale 99. . MONTANO ANTILIA – UFFICIO DI PROSSIMITA’: GIORNI DI APERTURA E SERVIZI - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.