Regione Lombardia – Trasporti in arrivo 105 milioni per i bus lombardi

La Regione Lombardia ha deciso di investire 105 milioni di euro per migliorare il trasporto pubblico locale. La cifra servirà a rinnovare le flotte di autobus nelle province di Varese, Como e Lecco, dove sono previsti acquisti di mezzi più moderni e sostenibili. La scelta mira a rendere i viaggi più comodi e meno inquinanti per i pendolari di queste zone.

Lombardia: 105 milioni di euro per rinnovare il trasporto pubblico, Varese, Como e Lecco in prima linea. La Regione Lombardia investe oltre 105 milioni di euro per rinnovare la flotta di autobus del trasporto pubblico locale, con un specifico sull'area che comprende le province di Varese, Como e Lecco. L'obiettivo, annunciato dall'assessore ai Trasporti Franco Lucente, è immettere circa 1.100 nuovi mezzi a ridotto impatto ambientale entro la fine del 2026, migliorando la qualità dell'aria e l'efficienza del servizio. L'iniziativa, parte del più ampio Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, prevede anche l'adeguamento delle infrastrutture esistenti. Mobilità green in Lombardia: 1.100 nuovi autobus a basso impatto ambientale. La Regione Lombardia investe oltre 105 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico locale, con l'introduzione di nuovi autobus a basso impatto ambientale e l'ammodernamento degli impianti esistenti. Trasporti, in arrivo 105 milioni per i bus lombardi: oltre 10 milioni per l'area Varese-Como-Lecco. L'assessore Lucente annuncia il rinnovo della flotta: entro la fine del 2026 circoleranno 1.100 nuovi mezzi green. Fondi destinati anche alla sicurezza e all'adeguamento dei depositi.