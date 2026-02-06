La Lombardia ha speso 50 milioni per la sanità olimpica ma l'Alta Valtellina resta senza reparto di pediatria

La Lombardia ha investito 50 milioni di euro per migliorare la sanità in vista delle Olimpiadi. I fondi sono stati distribuiti tra Milano e l’Alta Valtellina, ma mentre le strutture di Milano si sono potenziate, in Alta Valtellina ancora manca un reparto di pediatria. La regione ha destinato risorse importanti, ma i risultati non sono uguali ovunque.

Sono stati investiti 50 milioni di euro per potenziare la sanità lombarda in visa delle Olimpiadi: i soldi sono stati distribuiti sia a Milano che in Alta Valtellina. Resta però il fatto che nell'unico ospedale utile a Bormio e Livigno manca ancora il reparto di pediatria.

