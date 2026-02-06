La Lombardia ha speso 50 milioni per la sanità olimpica ma l'Alta Valtellina resta senza reparto di pediatria

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia ha investito 50 milioni di euro per migliorare la sanità in vista delle Olimpiadi. I fondi sono stati distribuiti tra Milano e l’Alta Valtellina, ma mentre le strutture di Milano si sono potenziate, in Alta Valtellina ancora manca un reparto di pediatria. La regione ha destinato risorse importanti, ma i risultati non sono uguali ovunque.

Sono stati investiti 50 milioni di euro per potenziare la sanità lombarda in visa delle Olimpiadi: i soldi sono stati distribuiti sia a Milano che in Alta Valtellina. Resta però il fatto che nell'unico ospedale utile a Bormio e Livigno manca ancora il reparto di pediatria.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Lombardia Sanità

"La Regione ha speso 1,5 milioni per vaccini comprati ma non utilizzati": protesta di Forza Italia

La Regione Emilia-Romagna ha speso circa 1,5 milioni di euro in vaccini antinfluenzali acquistati ma non utilizzati.

Previsioni meteo Lombardia, la prima settimana olimpica: cielo grigio e pioggia a Milano, neve in Valtellina

La prima settimana olimpica in Lombardia si apre con cielo grigio e pioggia a Milano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lombardia Sanità

Argomenti discussi: Lombardia: 3,7 mln euro a comparto vitivinicolo - EFA News; Milano Cortina, la logistica dei Giochi muove mezzo milione di appassionati; Bonus Dentista 2026: Regole, Importi e Domanda Online; Provaglio d’Iseo, vincita da mezzo milione di euro con un gratta e vinci.

Lombardia: attivati contributi straordinari gestione associata dei Comuni 2026(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - La Regione Lombardia ha pubblicato un bando finalizzato al sostegno delle spese di investimento necessarie per l'avvio e per la continuita' della gestione as ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.