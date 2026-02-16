In Nigeria non si placa l' offensiva jihadista e l' assedio ai cristiani
Un'ondata di violenza in Nigeria ha causato la morte di 174 persone a Woro, mentre un sacerdote è stato rapito a Kajuru. Gli attacchi jihadisti continuano a intensificarsi tra le regioni di Kaduna e Kwara, creando un clima di paura tra le comunità cristiane.
Rapimenti e massacri si moltiplicano tra Kaduna e Kwara: 174 uccisi a Woro, sacerdote sequestrato a Kajuru. Nel 2025 quasi 4.000 vittime per motivi di fede secondo Open Doors. Trump ordina raid e invia consiglieri militari a sostegno di Abuja. L’incubo dei cristiani in Africa non finisce mai e in queste ultime settimane rapimenti e omicidi sono cresciuti in maniera esponenziale. La Nigeria è stata l’epicentro della maggior parte delle violenze dei terroristi islamici che hanno colpito in molti stati della nazione federale africana. Abuja ha sempre avuto problemi nelle aree settentrionali a maggioranza musulmana dove Boko Haram, un’organizzazione terroristica nativa della Nigeria, colpiva indiscriminatamente con assassinii e rapimenti, soprattutto di giovani studentesse da convertire all’Islam. 🔗 Leggi su Laverita.info
