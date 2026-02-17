Locale commerciale trasformato in discoteca senza autorizzazioni a Frosinone scatta il provvedimento
A Frosinone, la Polizia ha sequestrato un locale commerciale trasformato in discoteca senza le necessarie autorizzazioni. I proprietari sono stati sanzionati dopo aver allestito un impianto audio potente e aver organizzato serate rumorose, disturbando i vicini.
Una segnalazione in stato di libertà e di un sequestro d’urgenza, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Frosinone dove i titolari di un esercizio pubblico sono stati accusati di aver trasformato il locale in una discoteca senza i necessari requisiti di legge a tutela della pubblica incolumità. L’intervento è stato motivato dalla totale assenza delle prescritte verifiche di sicurezza e antincendio. Grave violazione in un locale a Frosinone Le irregolarità riscontrate La posizione degli indagati Le conseguenze per i gestori Grave violazione in un locale a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Frosinone hanno effettuato un controllo presso un esercizio pubblico che risultava autorizzato esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Virgilio.it
