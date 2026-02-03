La destra presenta una mozione sulla sicurezza che prevede uno scudo penale per gli agenti di polizia mentre svolgono il loro lavoro. Si propone anche di rafforzare il fermo preventivo per fermare i reati prima che accadano e di sgomberare immediatamente gli immobili occupati dai centri sociali. La proposta mira a rafforzare le misure di sicurezza e controllo sul territorio.

Scudo penale per i poliziotti nell’esercizio delle loro funzioni, forme di prevenzione nella commissione dei reati (il fermo preventivo) e lo sgombero degli immobili occupati dai centri sociali. Sono questi i tre impegni che il governo prenderà mercoledì 4 febbraio al Senato dopo le comunicazioni in aula del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che riferirà sulle violenze di alcuni militanti del centro sociale Askatasuna di sabato a Torino nei confronti di alcuni poliziotti. Il testo della risoluzione, che Il Fatto Quotidiano ha letto in anteprima, è stato scritto oggi in una riunione di maggioranza al Senato e l’obiettivo del governo è quello di chiedere alle opposizioni di votarla: una sfida, quella della premier Giorgia Meloni, che sarà respinta dal centrosinistra che sta lavorando a una risoluzione unitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scudo penale per gli agenti, fermo preventivo e sgombero dei centri sociali: ecco il testo della mozione della destra sulla sicurezza

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza, cos'è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Vertice sulla sicurezza: subito lo scudo penale per gli agenti e la stretta sui coltelli ai minori. Appello di Meloni all'opposizione: votiamo insieme; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Lo scudo penale per la polizia promesso dal governo si rifà all'Ice.

