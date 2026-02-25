Lo Russo riapre la porta a Comala | Il caso non è chiuso Sono ottimista

“Il caso Comala non è chiuso e sono ottimista”. Parola del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il quale ieri, 24 febbraio, come tutti i martedì mattina è intervenuto ai microfoni di ToRadio, Radio Gtt e Radio Zip nella trasmissione 'Tuttocittà. Il sindaco in diretta'. L'associazione culturale Comala, che da quindici anni gestisce il centro di aggregazione giovanile nell'ex caserma 'Alfonso Lamarmora', in corso Francesco Ferrucci 65a, ha perso il bando indetto dalla circoscrizione 3 per la riassegnazione dei locali. “Provvisoriamente”, ha precisato il sindaco, è in testa l'altra associazione che ha partecipato al bando. L'attuale assegnazione, partita nel 2011, sarebbe dovuta durare dieci anni ma la pandemia Covd-19 ha portato a proroghe: scadrà nel luglio 2026. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

