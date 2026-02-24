Muore a 30 anni nella collisione tra la pilotina e uno yacht | la tragedia nel porto di Livorno

Una collisione tra una pilotina e uno yacht nel porto di Livorno ha causato la morte di un uomo di 30 anni. La causa sembra essere stata un errore di manovra, che ha portato all’impatto tra le imbarcazioni. Il tragico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì, lasciando la comunità locale sconvolta. Le autorità stanno ora esaminando tutti i dettagli per ricostruire con precisione l’accaduto.

L'inicdente subito dopo il trasbordo del pilota all'altezza dell'imbocco del porto, vittima un trentenne livornese alla guida della pilotina Saranno le indagini degli inquirenti a stabilire con precisione la dinamica del tragico incidente nel porto di Livorno che, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, ha provocato la morte di un marittimo livornese di 30 anni. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava alla guida della pilotina che avrebbe dovuto traghettare in porto lo yacht Calypso. La collisione, fatale, sarebbe avvenuta dopo il trasbordo del pilota per cause appunto ancora in fase di accertamento poco prima dell'ingresso in porto tra la Vegliaia e il Molo Novo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Livorno, collisione in porto tra uno yacht e una pilotina: un morto, scalo chiusoUn uomo ha perso la vita nel porto di Livorno dopo che uno yacht e una pilotina si sono scontrati. Livorno, scontro tra yacht e pilotina al porto: muore 28enneUn giovane di 28 anni perde la vita dopo uno scontro tra uno yacht e una pilotina nel porto di Livorno, causato da una manovra sbagliata.