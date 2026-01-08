Malore sul posto di lavoro muore subito dopo il ricovero

Un uomo ha perso la vita poco dopo aver accusato un malore sul posto di lavoro presso l'azienda agricola Montagnana Cereali, a Viale dell’Artigianato ad Agna. L’incidente è avvenuto durante una giornata normale, ma nonostante l’intervento dei soccorritori, il decesso è stato immediato. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione da adottare in ambienti agricoli.

Doveva essere una giornata di lavoro come tante altre all'interno dell'azienda agricola Montagnana Cereali di viale Dell'Artigianato ad Agna. Oggi 8 gennaio attorno alle 16,30 un uomo di 46 anni Denis Zeggio residente a Masi nella bassa padovana ad un tratto si è sentito male ed è caduto a terra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Isso, colto da malore sul posto di lavoro: muore 56enne Leggi anche: Malore improvviso in casa: bimba di 9 anni muore dopo il ricovero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Isso, colto da malore sul posto di lavoro: Stefano Vecchi muore a 56 anni; Malore fatale sul luogo di lavoro: muore un uomo di 56 anni a Isso; Isso, 56enne muore dopo un malore sul posto di lavoro; Muore a soli 25 anni per presunto malore sul posto di lavoro nel beneventano. Chiari, operaio di 51 anni muore sul lavoro per un malore - L'uomo era impegnato in un intervento edile quando si è sentito male ed è caduto dal ponteggio. quibrescia.it Chiari, si sente male sul lavoro: muore un operaio di 51 anni - Ha accusato un malore mentre stava lavorando in un cantiere nel centro di Chiari: morto, in ospedale, un operaio di 51 anni residente a Coccaglio. giornaledibrescia.it

Tragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore - Il ragazzo si è accasciato improvvisamente davanti ai colleghi, che hanno ... internapoli.it

Campagna. Malore fatale oggi pomeriggio lungo la A2 del Mediterraneo, per un uomo di circa 60 anni, originario di Napoli, alla guida di un mezzo pesante. Il veicolo si schiantato contro il guardrail prima dello svincolo di Campagna, in direzione sud. Sul posto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.