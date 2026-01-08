Malore sul posto di lavoro muore subito dopo il ricovero

Da padovaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha perso la vita poco dopo aver accusato un malore sul posto di lavoro presso l'azienda agricola Montagnana Cereali, a Viale dell’Artigianato ad Agna. L’incidente è avvenuto durante una giornata normale, ma nonostante l’intervento dei soccorritori, il decesso è stato immediato. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione da adottare in ambienti agricoli.

Doveva essere una giornata di lavoro come tante altre all'interno dell'azienda agricola Montagnana Cereali di viale Dell'Artigianato ad Agna. Oggi 8 gennaio attorno alle 16,30 un uomo di 46 anni Denis Zeggio residente a Masi nella bassa padovana ad un tratto si è sentito male ed è caduto a terra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Isso, colto da malore sul posto di lavoro: muore 56enne

Leggi anche: Malore improvviso in casa: bimba di 9 anni muore dopo il ricovero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Isso, colto da malore sul posto di lavoro: Stefano Vecchi muore a 56 anni; Malore fatale sul luogo di lavoro: muore un uomo di 56 anni a Isso; Isso, 56enne muore dopo un malore sul posto di lavoro; Muore a soli 25 anni per presunto malore sul posto di lavoro nel beneventano.

Chiari, operaio di 51 anni muore sul lavoro per un malore - L'uomo era impegnato in un intervento edile quando si è sentito male ed è caduto dal ponteggio. quibrescia.it

malore posto lavoro muoreChiari, si sente male sul lavoro: muore un operaio di 51 anni - Ha accusato un malore mentre stava lavorando in un cantiere nel centro di Chiari: morto, in ospedale, un operaio di 51 anni residente a Coccaglio. giornaledibrescia.it

malore posto lavoro muoreTragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore - Il ragazzo si è accasciato improvvisamente davanti ai colleghi, che hanno ... internapoli.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.