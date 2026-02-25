Livorno, 25 febbraio 2026 – Un altro morto sul lavoro in area portuale a Livorno. Dopo il decesso del pilota del porto Nico Ulivieri nella giornata di martedì, mercoledì un’altra tragedia. Un lavoratore che stava operando per conto dell’Autorità Portuale nell’ex centrale Enel di via Salvatore Orlando, nelle adiacenze dello scalo marittimo, è morto dopo aver perso i sensi. Era vicino ai colleghi e sono stati loro a dare l’allarme dopo il malore. Immediato l’intervento del 118, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Enel non è coinvolta nell’incidente. I soccorsi. L’uomo, impiegato in una ditta spezzina che appunto stava svolgendo dei lavori, sembra sia anche lui della provincia della Spezia. A intervenire, i volontari della Misericordia di Livorno con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Livorno, ancora un morto sul lavoro in area porto: perde i sensi, inutili i soccorsi

