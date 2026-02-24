Morto sul lavoro in porto a Livorno rabbia e cordoglio | Tragedia che colpisce la città Usb | Sciopero di 24 ore

Un giovane operaio è morto mentre svolgeva le sue mansioni nel porto di Livorno, a causa di un incidente sul lavoro. La scena ha sconvolto colleghi e cittadini, che chiedono miglioramenti per la sicurezza. Usb ha annunciato uno sciopero di 24 ore per protestare contro le condizioni rischiose. La perdita di questa vita riaccende il dibattito sulla tutela dei lavoratori nelle aziende portuali. La comunità attende risposte e interventi concreti.

Dal cordoglio per la morte di un giovane lavoratore del porto alla rabbia per l'ennesima tragedia sul lavoro. La seconda dopo quella del 24 gennaio 2026, quando a perdere la vita fu un operaio 50enne rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di un'azienda edile di Shangai. Martedì 24 febbraio il dramma si è invece consumato all'imboccatura del porto di Livorno, in mare, durante le operazioni di trasbordo del pilota dalla pilotina a uno yacht. Un incidente in cui ha perso la vita un 30enne pilota marittimo livornese, e a seguito del quale il sindacato Usb ha proclamato sciopero immediato per tutto il personale marittimo e portuale, in vigore dalla mezzanotte di martedì 24 febbraio a quella di mercoledì 25 febbraio.