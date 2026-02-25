LIVE Virtus Bologna-Barcellona 85-80 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | orgoglio bianconero blaugrana al tappeto! 22 punti di Edwards

22:25 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:22 TOP SCORER: Virtus Bologna: Edwards 22, Smailagic 19, Vildoza 10; Barcellona: Punter 27, Shengelia 16, Laprovittola 14 FINISCE QUI: LA VIRTUS BOLOGNA COMPIE L’IMPRESA E BATTE IL BARCELLONA 85-80! 85-80 ANCORA EDWARDS! LA VIRTUS ARENA E’ UNA BOLGIA, +5 BOLOGNESE E TIME-OUT PASCUAL. 83-80 EDWARDS ALZA LA PARABOLA! +3 VIRTUS E ‘VENTELLO’ PER L’AMERICANO. 81-80 23 a cronometro fermo di Alen Smailagic per muovere il punteggio della Virtus e rimettere il naso davanti. 79-80 Laprovittola mette la freccia per il Barcellona con meno di due minuti alla sirena finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

