LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 80-85 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | non bastano 35 di Edwards per arginare lo squadrone turco

Segui la diretta della partita tra Virtus Bologna e Fenerbahçe, valida per l'Eurolega 2026. Nonostante i 35 punti di Edwards, i felsinei non sono riusciti a contenere lo squadrone turco, che si è imposto con il punteggio di 80-85. La partita è stata combattuta e mantiene aperte le speranze di qualificazione per entrambe le squadre. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE di un bellissimo Virtus Bologna -Fenerbahce, con i ragazzi di Virtus Bologna-Fenerbahce 80-84 vincenti sui felsinei, che comunque restano vivi nella corta alla post-season. Un saluto sportivo! Felsinei a 3 vittorie adesso dalla zona play-in! 22:38 Grande partita di un Carsen Edwards da 35 punti, che però ha sbagliato le due triple del pareggio sul finale. Per i turchi uno straripante Horton Tucker, che ha messo a segno 28 punti pesanti, che comprendono anche la tripla del +4 a poco più di 30? dalla fine. Si segnala anche un Niang da 7 rimbalzi e tantissima presenza agonistica.

