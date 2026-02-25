28-35 Taglio perfetto e schiacciata di Smailagic! La Virtus non molla. Si chiude il primo quarto sul 20-28 in favore del Barcellona sulla Virtus Bologna. 20-28 22 di Carsen Edwards in lunetta per rosicchiare un paio di punti. 18-28 Rimbalzo e appoggio di Shengelia per il vantaggio in doppia cifra dei blaugrana. 18-25 Shengelia col cambio mano e il fallo! +7 Barcellona con circa un minuto alla prima sirena. 11-16 Laprovittola perfetto da tre! +5 Barcellona a metà primo quarto. 7-11 Uscita perfetta dai blocchi per l’ex Virtus Bologna e Milano: tripla! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Vildoza Edwards Smailagic Jallow Diouf (Virtus Bologna); Gunter Laprovittola Clyburn Vesely Shengelia (Barcellona) 20:25 Squadre che stanno per essere presentate, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Barcellona 28-37, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: blaugrana ancora avanti, le V-nere non mollano

