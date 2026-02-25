LIVE Virtus Bologna-Barcellona 68-57 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Smailagic e Morgan per il +11 bolognese alla terza sirena
77-66 Carsen Edwards in ‘slalom’ per segnare! +11 Virtus, time-out Pascual. 72-62 SHOWTIME VIRTUS! MORGAN ALZA, NIANG SCHIACCIA! ESPLODE LA VIRTUS ARENA. 70-59 ‘Momo’ Diouf in versione assist-man per Saliou Niang! Che giocata sull’asse tutto tricolore. 68-59 Jan Vesely da due per ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Diouf non riesce a segnare sulla sirena! Dopo 30' di gioco la Virtus Bologna è avanti 68-57 sul Barcellona. 68-57 Nicola Laprovittola con una tripla per provare a scuotere il Barcellona! -3o” al termine del quarto. 66-54 RUBATA E ASSIST DI MORGAN, SCHIACCIATA DI SMAILAGIC! +12 VIRTUS, IL PALAZZETTO E’ UNA BOLGIA. TIME-OUT PASCUAL. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 24-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Morgan ‘on fire’ da tre, V-nere avanti alla prima sirenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-23 Diarra dopo la giocata SPETTACOLARE di Niang! La Virtus continua a spingere e vola a +11.
LIVE Virtus Bologna-Barcellona 47-43, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Vildoza scatenato, sorpasso bolognese all’intervallo lungoSi chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 47-43 sul Barcellona! 28-35 Taglio perfetto e schiacciata di Smaila...
LIVE Virtus Bologna-Barcellona 58-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi provano l’allungo nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 RUBATA E ASSIST DI MORGAN, SCHIACCIATA DI SMAILAGIC! +12 VIRTUS, IL PALAZZETTO E' UNA BOLGIA. TIME-OUT ... oasport.it
Virtus Bologna vs Barcelona, diretta testuale (68-57 all’30)CRONACA TERZO QUARTO: Rieccoci in avvio di ripresa! Jallow in appoggio da sotto, Fall fa uguale, Vildoza trova Smailagic in angolo, bomba +7, Vildoza è ispirato e segna +9, Fall ... pianetabasket.com
L'OMAGGIO DELLA VIRTUS BOLOGNA La Virtus Bologna riabbraccia Toko Shengelia: questo il video dell'omaggio bianconero al giocatore georgiano... https://sportando.basketball/la-virtus-bologna-riabbraccia-toko-shengelia-lomaggio/ - facebook.com facebook
#EuroLeague | Virtus Bologna-Barcellona: la situazione x.com