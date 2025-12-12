LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 24-21 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Morgan ‘on fire’ da tre V-nere avanti alla prima sirena

Segui in tempo reale la sfida tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valida per l'Eurolega 2026. La partita è intensa e ricca di emozioni, con protagonisti come Morgan e Niang. La Virtus cerca di allungare il vantaggio, mantenendo alta la tensione e l’attenzione dei tifosi. Ecco gli aggiornamenti live dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-23 Diarra dopo la giocata SPETTACOLARE di Niang! La Virtus continua a spingere e vola a +11. 32-23 Virata e appoggio al tabellone di Saliou Niang. 30-23 Interferenza irregolare di Diarra, per cui canestro valido per l'Hapoel. Doppia stoppata di Pajola e Diarra. 30-21 22 per Matt Morgan a cronometro fermo, che deve però uscire per una botta presa sull'azione precedente. Si spera nulla di grave e che possa rientrare. 28-21 Ancora l'asse Niang-Diarra che funziona a meraviglia: mini-parziale Bologna. 26-21 "NIANG TO DIARRA": assist e schiacciata! +5 Virtus.

LIVE Bologna, manifestazione contro la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: diretta video

