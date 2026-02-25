Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna è avanti 47-43 sul Barcellona! 28-35 Taglio perfetto e schiacciata di Smailagic! La Virtus non molla. Si chiude il primo quarto sul 20-28 in favore del Barcellona sulla Virtus Bologna. 20-28 22 di Carsen Edwards in lunetta per rosicchiare un paio di punti. 18-28 Rimbalzo e appoggio di Shengelia per il vantaggio in doppia cifra dei blaugrana. 18-25 Shengelia col cambio mano e il fallo! +7 Barcellona con circa un minuto alla prima sirena. 11-16 Laprovittola perfetto da tre! +5 Barcellona a metà primo quarto. 7-11 Uscita perfetta dai blocchi per l’ex Virtus Bologna e... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 47-43, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Vildoza scatenato, sorpasso bolognese all’intervallo lungo

