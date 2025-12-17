LIVE Partizan-Virtus Bologna 37-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Vu nere misteriosamente avanti all’intervallo

Segui in tempo reale l’andamento di Partizan-Virtus Bologna, una sfida avvincente della Eurolega 2026. Le Vu nere si trovano avanti all’intervallo, con Bonga, Edwards e Morgan protagonisti di prestazioni decisive. Resta aggiornato su tutte le emozioni e i punteggi in diretta, con la partita che riprende alle 21:30. Non perdere neanche un istante di questa sfida intensa tra due squadre determinate a lasciare il segno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 Squadre di nuovo in campo. 21:25 Migliori marcatori Bonga e Edwards, con Morgan fondamentale con 7 punti vitali per le VU nere. 21:21 Intervallo a Belgrado, Virtus che era sotto 37-31 prima di mettere a segno il parziale di 9-0 con cui ha chiuso il secondo quarto di gioco. FINE PRIMO TEMPO! Partizan-Virtus Bologna 37-40! Air ball di Milton, sbaglia da vicino Marinkovic, felsinei davanti! Time out Partizan per costruire qualcosa in questi ultimi 10?. 37-40 Due su due del giocatore fin qui più impattante, ancor ché al rientro! Due liberi per Morgan! 37-38 Akele per il vantaggio virtussino! Vinto! Palla Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it

EL | Partizan vs Virtus Bologna: diretta (i 12 della Virtus) - Ufficiali i 12 di Ivanovic: Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston Jr. pianetabasket.com