LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 74-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | mollano le V-Nere i greci vedono lo striscione del traguardo

Segui in tempo reale l'andamento della partita tra Panathinaikos e Virtus Bologna, valida per l'Eurolega 2026. La sfida si sta svolgendo con ritmo serrato, con i greci in vantaggio. Resta aggiornato sugli ultimi risultati e sulle decisioni dei coach, per comprendere meglio l’evoluzione di questa importante gara europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out. 74-60 22 di Nunn in lunetta. 72-60 Ancora Edwards. 72-58 Tripla di Nunn. 69-58 Libero di Nunn dopo il tecnico di Edwards. 68-58 Contropiede di Edwuards. 68-56 canestro di Grant. 66-56 TAYLOR DA TRE! Time out Ivanovic. 66-53 Penetrazione di Shorts. 64-53 Ancora Rogkavopoulos. 62-53 Risponde Rogkavopoulos. 59-53 TRIPLA DI TAYLOR! 59-50 22 per Yurtseven. 57-50 Ancora Akele. 57-48 12 per Grant. La Virtus è in partita a 10? dalla fine ad Atene. Le V-Nere devono limitare le palle perse e gli errori se vogliono tentare il colpaccio. Fine terzo quarto! 56-48 HACKETT DA TRE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 74-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: mollano le V-Nere, i greci vedono lo striscione del traguardo Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 20-13, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: break dei greci, le V-Nere abbassano l’intensità Leggi anche: LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 39-33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: greci avanti all’intervallo lungo, V-Nere in partita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli emiliani per emulare l’Olimpia; Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky; Dove vedere Panathinaikos-Bologna in diretta TV e streaming live; Panathinaikos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. | Panathinaikos vs Virtus Bologna: diretta (68-58 con 3:55 da giocare, 4Q) - Alston completamente fuori partita, Morgan fa fallo sul contropiede di Grant che avrà due liberi: 1/2. pianetabasket.com

| Panathinaikos vs Virtus Bologna: dove in TV, preview, diretta - La Virtus Bologna questa sera è di scena all'OAKA, ora ribattezzata Telecom Arena, per la 21esima giornata di regular season contro un Panathinaikos che viene dalla sconfitta ... pianetabasket.com

DIRETTA/ Panathinaikos Virtus Bologna (risultato 39-33) streaming: distanze mantenute! (oggi 8 gennaio 2026) - Diretta Panathinaikos Virtus Bologna streaming video tv, oggi giovedì 8 gennaio 2026: orario e risultato live della partita della Eurolega di basket. ilsussidiario.net

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 - facebook.com facebook

Virtus in campo così contro il Panathinaikos alle 20.15 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.