Brignone e Goggia partecipano alla prima prova di discesa libera a Soldeu, innescando grande interesse tra gli appassionati. La loro presenza si deve al ritorno dopo le vittorie olimpiche, attirando numerosi spettatori lungo il tracciato. La gara si svolge su un percorso impegnativo, con curve rapide e salti tecnici che metteranno alla prova le atlete. Gli appassionati seguono con attenzione ogni tempo registrato, pronti a scoprire chi si aggiudicherà la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Soldeu, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Federica Brignone e Sofia Goggia tornano in gara dopo i fasti olimpici. La tappa andorrana propone un fine settimana dedicato alle discipline veloci che i nizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:00. Si prosegue sabato 28 con la disputa del SuperG, recupero della gara non disputata a Zauchensee, e si chiude domenica 1 marzo con un secondo SuperG, la partenza delle due gare è prevista alle 10:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino in diretta: Brignone e Goggia tornano in pista a SoldeuBrignone e Goggia sono tornate a sciare a Soldeu per la prima discesa libera della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, dopo alcune settimane di allenamenti intensi.

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle TofaneQuesta mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia dopo i fasti olimpici; Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; Rivivi il LIVE! Dramma McGrath in slalom, oro a Meillard. Saccardi 12°; A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Soldeu, tv, streaming.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: tutto cancellato dopo Curtoni. Johnson e Vonn spaventano, due grossi rischi per GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.06 Termina qui la DIRETTA LIVE ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Paris si scuote ed é sul podio! Pazzesco Alliod, grande prova di squadra per l’Italia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento ai Giochi Olimpici e buona domenica! 13.42: ... oasport.it

Venerdì la ripartenza della Coppa del Mondo (mercoledì la 1^ prova), con discesa e poi doppio super-g, e la tigre di La Salle ha sciolto la riserva presentandosi al via con Goggia, Pirovano, Melesi, Curtoni, Allemand, Zenere, Thaler e le sorelle Delago. - facebook.com facebook

BRAVA LAURA! Buona prova in discesa di Pirovano nella combinata a squadre: l'azzurra fa registrare il terzo miglior tempo (1:36.86). Alle 14:00 toccherà a Martina Peterlini in slalom x.com