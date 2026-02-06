LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane

Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Goggia e Brignone sono scese lungo le Tofane, assaggiando il percorso che potrebbe decidere le loro sorti nelle prossime gare. La prova si è svolta sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, in attesa delle qualifiche ufficiali che definiranno le favorite per la medaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L'Olympia delle Tofane apre finalmente i battenti per il primo training ufficiale di questa rassegna olimpica. La tanta neve caduta su Cortina nelle prime ore di questa rassegna a cinque cerchi ha portato gli organizzatori ad annullare la prima prova cronometrata prevista per la giornata di ieri. Quest'oggi quindi le atlete faranno il proprio debutto stagionale sulla pista di Cortina, per assaggiare la pista in vista della gara di domenica dove si assegneranno le medaglie della discesa libera.

