LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Nicol Delago guida con sei centesimi su Sofia Goggia

1 Nicol Delago ITA 1:33.762 Sofia Goggia ITA +0.063 Malorie Blanc SUI +0.094 Ariane Rädler AUT +0.105 Laura Pirovano ITA +0.226 Nina Ortlieb AUT +0.297 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.378 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.439 Breezy Johnson USA +0.4910 Ilka Štuhec SLO +0.5811 Federica Brignone ITA +1.2112 Cornelia Hütter AUT +1.4413 Janine Schmitt SUI +2.0614 Mirjam Puchner AUT +2.4915 Emma Aicher GER +3.06 11:22 Non forza la tedesca Emma Aicher che chiude quindicesima con +3.06. 11:20 Sofia Goggia recupera ventisei centesimi nel finale ed è seconda con un distacco di +0.06 dalla connazionale. 11:19 L’austriaca Mirjam Puchner accumula ritardo fin dai primi secondi e chiude con un ritardo di +2.49. 11:17 La tedesca Kira Weidle-Winkelmann scalza la statunitense ed è settima. Il suo distacco è di +0.43. 11:16 La campionessa olimpica Breezy Johnson perde quattro decimi nel finale e chiude settima a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

