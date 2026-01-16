LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Nicol Delago la migliore Goggia continua a faticare

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti su Nicol Delago e Sofia Goggia. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta, mentre gli atleti affrontano le piste in questa fase della competizione. Qui troverete le informazioni più recenti e dettagliate sull’evento, per una panoramica completa della giornata di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:42 Molto attardata anche l’austriaca Wechner dopo due intermedi. Prossima atleta al via l’americana Cutler. 12:40 Nessun inserimento da segnalare dopo le prove della svizzera Jasmina Suter e della canadese Valerie Grenier. Subito molto staccata l’elvetica Haelhen. 12:38 Due secondi e 77 centesimi di ritardo da Nicol Delago per Melesi, attualmente trentesima. Prossima azzurra al via Sara Allemand con il pettorale 48. 12:36 E’ trentunesima la transalpina mentre c’è già Roberta Melesi sul tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago la migliore, Goggia continua a faticare Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago in testa dopo 20 atlete, Goggia lontana dalla vetta Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto. LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di ... oasport.it

