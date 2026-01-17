LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago che succede a Sofia Goggia?

Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla gara femminile di sci alpino. Nicol Delago conquista la vittoria, mentre Nadia Delago si distingue. Cosa succede a Sofia Goggia? Restate con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sulla competizione, cliccando sul link per la diretta completa della discesa maschile di Wengen alle ore 12.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 LA CRONACA DELLA VITTORIA DI NICOL DELAGO 12.30 Tra poco Sara Allemand. 12.28 Elena Curtoni è 23ma a 2.99. 12.27 Speriamo che Sofia Goggia ritrovi buone sensazioni a Crans Montana e, soprattutto, a Cortina d’Ampezzo. Quella vista tra Zauchensee ed oggi era irriconoscibile. In passato faceva il vuoto nei tratti di scorrimento, ora siamo agli antipodi: bisogna correre ai ripari. 12.26 Manca la sola Sara Allemand con il n.45. 12.24 Roberta Melesi 32ma a 3.26: non era di certo la sua pista. 12.21 Sara Thaler 33ma a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

