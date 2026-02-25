LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Ledecka guida la classifica davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11:50 La prossima azzurra a prendere il via sarà Sara Thaler, pettorale numero 35. 11:49 Robinson finisce la sua prova in diciassettesima posizione con 1:35.15. 11:46 La prossima atleta alla partenza sarà la neozelandese Alice Robinson. 11:45 Elena Curtoni chiude quindicesima con +1:58, stesso distacco di Federica Brignone. 11:43 L’elvetica Priska Ming-Nufer termina con un distacco di +2.42. 11:42 Ricarda Haaser, dopo una buona partenza, è diciottesima con +1.96. 11:41 L’austriaca Christina Ager conclude la sua prova con +2.73, crono che le vale la ventitreesima posizione. 11:39 La statunitense Allison Mollin chiude in diciannovesima posizione con +2.10. 11:38 L’americana Isabella Wright accumula un distacco di +1.98 ed è diciottesima. 11:37 Nadia Delago accumula distacco in progressione e chiude diciottesima con +2.19. 11:36 La svizzera Delia Durrer termine ventesima con +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago, che succede a Sofia Goggia?Segui in tempo reale la discesa di Tarvisio 2026, con aggiornamenti sulla gara femminile di sci alpino.

