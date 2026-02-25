LIVE Sci alpino Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA | Delago e Goggia velocissime Brignone guardinga

12:09 L’ultima italiana a prendere il via sarà Asja Zenere con il numero 57. 12:02 Si è inserita in tredicesima posizione la francese Camille Cerutti. Il suo ritardo è di +1.44. 12:00 Roberta Melesi taglia il traguardo con 1:35.05. Buona prova per l’italiana che, al momento, occupa la diciannovesima posizione con +1.66. 11:56 La prossima azzurra al via sarà Roberta Melesi, pettorale numero 40 per lei. 11:55 Prova positiva per l’austriaca Nadine Fest. Tredicesimo tempo per lei con un ritardo di +1.48 dalla vetta. 11:54 Sara Thaler termina in ultima posizione con un ritardo di +6.04. 11:53 L’austrica Emily Schoepf è ventisettesima. Il suo ritardo è di +2.55. 11:50 La prossima azzurra a prendere il via sarà Sara Thaler, pettorale numero 35. 11:49 Robinson finisce la sua prova in diciassettesima posizione con 1:35.15. 11:46 La prossima atleta alla partenza sarà la neozelandese Alice Robinson. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Ledecka guida la classifica davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Nicol Delago guida con sei centesimi su Sofia Goggia

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia dopo i fasti olimpici; Brignone immensa, è medaglia d'oro anche in gigante: rivivi il LIVE!; Brignone si ripete: è oro anche in slalom gigante!; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo.

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia dopo i fasti olimpiciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Soldeu, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e per lanciare lo sprint finale sceglie il Principato di Andorra. Soldeu ospita un fine ... oasport.it

SI RIPARTEEEE I Giochi Olimpici sono finiti… Ma la Coppa del Mondo di sci alpino no! Le azzurre sono a Soldeu, Andorra, per la prima prova cronometrata di discesa libera! Dieci ragazze in pista dalle 11! Dai dai dai! #ItaliaTeam FISI - Federazio - facebook.com facebook

BRAVA LAURA! Buona prova in discesa di Pirovano nella combinata a squadre: l'azzurra fa registrare il terzo miglior tempo (1:36.86). Alle 14:00 toccherà a Martina Peterlini in slalom x.com