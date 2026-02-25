LIVE Scandicci-Novara 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 24-26 l’Igor vince in rimonta il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Scandicci ora è spalle a muro: le ragazze di Gaspari sono costrette a vincere i prossimi tre set per portare la sfida al golden set. 24-26 Attacco vincente di Tolok che passa sopra le mani del muro. Novara vince il primo set e complica ulteriormente la vita a Scandicci. 24-25 Diagonale di Alsmeier da posto 4. 24-24 Primo tempo di Bonifacio con Antropova che in tuffo leva la palla a Bosetti. Graziani entra al posto di Ognjenovic per alzare il muro. Scandicci in campo senza palleggiatrice. 24-23 Diagonale di Antropova dalla seconda linea. Entra Franklin per Ruddins, che ha subito entrambi gli ace. 23-23 AAAAAAACEEEEEE SQUARCINIIII!!! Time out Scandicci 23-22 AAAACEEEEE SQUARCINII 23-21 In rete il servizio di Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

19-17 MOOOONSTEEEER BLOOOOCK NWAKALOOOR! 18-17 Punto di De Nardi con la free ball mal gestita da Scandicci.

LIVE Novara-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor ad un successo importanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Novara-Scandicci. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

