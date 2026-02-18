LIVE Novara-Scandicci 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-22 l’Igor vince il primo set

Il match tra Novara e Scandicci si è acceso dopo un’azione di Tolok, che ha portato l’Igor avanti nel primo set con un diagonale preciso da posto 2. La partita ha visto momenti di confusione tra i tecnici, con Cambi e Squarcini che si sono confrontati su alcune scelte di formazione. Ruddins ha mostrato determinazione, rispondendo con un colpo vincente dopo alcuni tentativi sbagliati. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio, portandosi sul 25-22 nel primo set, che potrebbe decidere il ritmo della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Diagonale di Tolok da posto 2. 2-2 Incomprensione tra Cambi e Squarcini 2-1 Si riscatta Ruddins che piega le mani del muro 2-0 Fuori la diagonale di Ruddins da posto 4. 1-0 Parallela vincente di Ishikawa da posto 4. SECONDO SET 25-22 Diagonale di Tolok dalla seconda linea. Novara si aggiudica il primo set. 24-22 La palla è abbondantemente buona. Brutta chiamata da parte degli arbitri 25-21 Chiamato fuori l'attacco di Antropova dalla seconda linea, su una palla che in diretta sembrava buona. In precedenza Cambi non aveva chiuso sulla ricezione slash.